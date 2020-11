San Giorgio a Cremano, imprenditore ferito in agguato

Il 39enne Giovanni Formisano colpito da proiettili sparati da sicari su uno scooter: è in pericolo di vita

Agguato a San Giorgio a Cremano, ferito gravemente un imprenditore. Giovanni Formisano è stato raggiunto alle spalle da diversi proiettili mentre era bordo della sua auto. Secondo la ricostruzione della Polizia , il 39 enne era bordo di una “Smart” in via Salvo d’ Acquisto, non lontano dalla sua abitazione, in via Manzoni. Poco prima delle 11.30 gli spari esplosi dai sicari, forse a bordo di uno scooter. Formisano è stato colpito in parti vitali. L’ imprenditore è stato soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove alle 15 è stato sottoposto ad un difficile intervento chirurgico. Per i medici è in pericolo di vita. In via Salvo d’ Acquisto è giunta la Squadra Scientifica della Questura di Napoli, che ha effettuato i rilievi. La Polizia sta anche cercando immagini utili di telecamere presenti in zona per acquisire elementi utili sulla dinamica dell’ agguato. Per il movente, si scava anche nella vita dell’imprenditore, che è incensurato.