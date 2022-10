Il Napoli vince 4-1 a Cremona , è solo in testa. Spalletti: “non è stata una gara facile”

Gli azzurri hanno conquistato tra campionato e Champions l’ottava vittoria consecutiva

Nella nona giornata di Serie A il Napoli batte 4-1 la Cremonese e vola in vetta alla classifica da solo a quota 23 punti (+2 dall’Atalanta). Allo stadio Zini è la squadra di Spalletti a fare il match, ma i grigiorossi vendono cara la pelle arrendendosi solo nel recupero.

Nel primo tempo Politano (26′) sblocca la gara dal dischetto per un tocco in area di Bianchetti su Kvaratskhelia, poi nella ripresa Dessers (47′) pareggia i conti su una palla vagante, Simeone (76′) riporta avanti il Napoli di testa e Lozano (93′) e Olivera (95′) chiudono i conti.

A fine partita Luciano Spalletti evita facili entusiasmi, anche se il suo Napoli è una sorta di macchina da gol e a Cremona ha trovato tra campionato e Champions l’ottava vittoria consecutiva.

“Non è stata una gara facile per noi, dopo il vantaggio abbiamo subito questo 1-1 nel secondo tempo da un rimpallo un po’ sfortunato. Da lì è stato difficile, non riuscivamo a trovare la misura sulla seconda palla, è diventata una gara che non assomiglia alle nostre qualità e noi ci adattiamo difficilmente a questo tipo di gare” – ha commentato il tecnico azzurro