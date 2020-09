Il Napoli gioca a tennis, diluvia sul Genoa

Gli azzurri dilagano: 6-0. A segno Lozano (doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano

Il Napoli gioca a tennis col Genoa al San Paolo, nella seconda di campionato. Gli azzurri dilagano 6-0, in linea col clima da bufera. A segno Lozano (doppietta), Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Primo tempo dominato, partendo con il 4-2-3-1, ma chiuso col vantaggio minimo. Ripresa col botto, grazie al raddoppio di Zielinski dopo nemmeno un minuto. Da quel momento, è un monologo per la squadra di Gattuso. Unica nota stonata, l’infortunio di Insigne, uscito nella prima frazione per un sospetto stiramento alla coscia sinistra. Le condizioni del capitano azzurro, informa il club, saranno valutate alla ripresa degli allenamenti. Napoli primo a punteggio pieno, in condominio con Milan e Verona. Lo score è di 8 gol realizzati e nessuno subito. E domenica va a far visita alla Juve, nel posticipo delle 20.45.

NAPOLI-GENOA 6-0 (1-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6 (1′ st Maksimovic 6.5), Koulibaly 6.5, Hysaj 6.5; Ruiz 6.5, Zielinski 7 (28′ st Ghoulam); Lozano 7.5 (20′ st Politano 6.5), Mertens 6.5 (20′ st Lobotka 6), Insigne 6 (22’pt Elmas 7); Osimhen 6.5. In panchina: Rrahmani, Luperto, Rui, Demme, Petagna, Contini, Ospina. Alennatore: Gattuso 7.5

Genoa (3-5-2): Marchetti 5; Goldaniga 4.5, Biraschi 4.5, Masiello 4.5; Pellegrini 6 (9′ st Ghiglione 5), Lerager 4.5 (25′ st Radovanovic sv), Zajc 5.5 (9’st Pandev 5 ), Badelj 5 (19′ st Behrami 5), Zappacosta 5; Destro 4, Pjaca 5.5 (25′ st Melegoni sv). In panchina: Cyzborra, Zapata, Brlek, Rovella, Males, Agostino, Zima. Allenatore: Maran 4

Arbitro: Sacchi di Macerata 6

Reti: Lozano 10′ pt; Zielinski 1′ st, Mertens 11′ st, Lozano 20′ st, Elmas 25′ st, Politano 28′ st

Note: campo in buone condizioni, nonostante la pioggia. Ammoniti: Destro, Masiello, Osimhen. Angoli: 4-2 per il Napoli. Recupero 2′; 0′