Da Napoli a Milano, 300 mila in piazza contro il Green Pass: iniezione di tirannia

Massiccia presenza di docenti e infermieri

Non si ferma la protesta in Italia contro il Green Pass, il certificato di vaccinazione per sedersi all’interno di bar e ristoranti, per entrare in palestra o visitare un museo.



Almeno 300 mila persone sono tornate in piazza in molte città come Milano, Torino, Aosta, Firenze, Treviso, Verona, Roma e Napoli.



In piazza moltissimi insegnanti e infermieri che contestano il decreto del governo Draghi che sancisce l’imposizione della tessera verde nelle scuole e negli ospedali, pena la sospensione dalle attività lavorative e dello stipendio.



Significativi alcuni slogan scanditi in piazza: “il Green Pass è una copertura per toglierci i diritti e toglierci la cura”. Tanti hanno cantato “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”, lo storico brano degli Inti Illimani.



Le iniziative di lotta e le mobilitazioni in tutta Italia sono state organizzate con un tam tam sulla app di messaggistica Telegram.