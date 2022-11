Il Napoli batte l’Udinese 3-2: una striscia straordinaria di 13 successi consecutivi

Spalletti: “Abbiamo giocato una prima parte di campionato da marziani”

Gli azzurri superano 3-2 l’Udinese e centrano l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A nell’ultima partita prima della sosta per i Mondiali, consolidando ulteriormente la vetta della classifica.

Al Napoli è bastato il primo tempo per indirizzare il match con le reti di Osimhen (15′) e Zielinski (31′). Nella ripresa ci pensa Elmas ad arrotondare il punteggio (58′). Quando sembra tutto tranquillo arrivano come saette le reti di Nestorovski (79′) e Samardzic (82′), ma per i friulani è troppo tardi.

“Abbiamo giocato una prima parte di campionato da marziani. Ringrazio i miei calciatori per quello che hanno fatto finora, per la disponibilità che hanno avuto, soprattutto verso i compagni”. così commenta Luciano Spalletti, dopo il successo contro l’Udinese che chiude una prima parte di stagione ricca di successi. “Il primo messaggio da parte mia – ha detto – è il ringraziamento per quanto fatto. Ora faremo qualche giorno di riposo che fa bene, c’è bisogno di interrompere. Continuando si mette anche a rischio la salute dei calciatori”.

Ora Spalletti pensa alla sosta che vedrà il Napoli in ritiro in Turchia in date che non sono state ancora ufficializzate:



“Quello fatto finora – ha sottolineato il tecnico azzurro – è straordinario e stratosferico, i giocatori del Napoli giocando come fanno hanno sempre fatto perdere di vista che ci sono queste insidie, come quelle viste oggi nel finale. Anche oggi abbiamo sbagliato qualcosa e sappiamo che si può migliorare ancora. Mancano 69 punti, c’è ancora tantissimo lavoro da fare”.

Significativo il commento del presidente Aurelio De Laurentiis: “Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza“