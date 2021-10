Il Napoli batte il Bologna 3-0 e aggancia il Milan in vetta

Decidono Fabian Ruiz e due rigori di Insigne

Il Napoli batte il Bologna 3-0 e aggancia il Milan in testa alla classifica. Gran primo tempo del Napoli. La squadra di Spalletti sblocca la gara con una conclusione di Fabian Ruiz dal limite dell’area terminata all’incrocio dei pali. Nel finale di tempo, un fallo di mano in area di Medel concede un rigore ai padroni di casa. Insigne non sbaglia, il Napoli conduce 2-0 Poi il terzo gol, sempre dal dischetto per fallo su Osimhen di Mbaye. Autore ancora Insigne.