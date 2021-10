De Magistris:”poteri sindaco su Bagnoli? Hanno aspettato che me ne andassi”

Affidamento dei poteri con una tempistica non causale

“Ci lascia sorpresi. Sono anni che noi abbiamo combattuto per evitare il commissariamento di Bagnoli. Voglio ricordare come difendemmo Bagnoli quando il governo Renzi voleva metterci le mani sopra. Avremmo voluto quei poteri ordinari per fare più rapidamente tutto quello che non siamo riusciti a fare. Hanno aspettato che me ne andassi, per dare al sindaco quello che spettava al sindaco”. Lo ha detto a radio Crc Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, commentando il decreto del Pnrr che prevede su Bagnoli poteri straordinari per il sindaco partenopeo.

“Non penso che la tempistica di questa scelta sia casuale – aggiunge l’ex pm – In politica il simbolismo ha un valore. Questo lo dico non perchè abbia una qualche forma di rancore, anzi. Sono felice. Sono contento di aver fatto tanto per Bagnoli, nonostante abbiano fatto di tutto per ostacolarci. Difesa dalle speculazioni, bonifiche iniziate, progetti approvati, ordinanza chi inquina paga. Hanno aspettato che me ne andassi per togliere il piombo alle ali. C’è chi usa le istituzioni per fare lotta politica e non leale cooperazione” conclude de Magistris.