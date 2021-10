Il movimento si allarga

Il movimento contro il Green Pass scende ancora una volta in piazza a Trieste. Il corteo partito questo pomeriggio attorno alle 17.30 da Campo San Giacomo, nella fase più partecipata ha raccolto circa 20 mila manifestanti. In testa alla manifestazione c’erano i “ferrovieri contro il Green Pass” che con il loro striscione hanno guidato la folla per le vie della città fino a piazza Venezia. A promuovere la protesta è stato il Coordinamento No Green Pass Trieste