Il ministero del lavoro: “I contratti dei navigator non saranno rinnovati, impossibile un’ulteriore proroga”

La nota del ministro, Marina Calderone: “Eventuali ulteriore utilizzo richiederebbe l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero”

Non saranno prorogati i contratti dei 946 navigator scaduti il 31 ottobre. I Navigator sono le figure professionali legate al Reddito di cittadinanza che hanno il compito di ricollocare nel mondo del lavoro i percettori del sussidio. La decisione è stata ufficializzata dal Ministero del Lavoro. “La proroga dei navigator non è tecnicamente possibile. I contratti non sono prorogabili, sul tema è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero” – sottolinea il Ministero in una nota ufficiale.

