Faraoni e le mummie: il Napoli fa solo pari col Verona, addio Champions

Azzurri irriconoscibili, non basta il vantaggio di Rrahmani: l’1-1 li spedisce in Europa League

Un Napoli irriconoscibile fallisce l’obiettivo a portata di mano, all’ultima giornata. Col Verona è solo 1-1 a Fuorigrotta. Il pari li condanna all’esclusione dalla Champions, per i contemporanei successi di Milan e Juventus. Dopo una prima frazione sotto tono, la svolta sembra arrivare nella ripresa. Rrahmani sblocca la gara, basterebbe mantenere il vantaggio. Invece, poco dopo, Faraoni brucia Hysaj e gela gli azzurri in diagonale. E per il Napoli è notte fonda.