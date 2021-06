Europei, l’Italia 2 centra l’en plein

A Roma gli azzurri, in partenza con otto new entry, superano 1-0 il Galles, e volano agli ottavi a punteggio pieno. Pessina il match winner

Europei, l’Italia vola agli ottavi a punteggio pieno e da prima in classifica. All’Olimpico di Roma gli azzurri superano 1-0 il Galles, con rete di Pessina. E centrano la terza vittoria, su tre gare, nel gruppo A. Un successo maturato nonostante il turn over, ed 8 new entry nell’undici iniziale. Una scelta per far rifiatare tanti titolari, a qualificazione già matematica. Ma in campo non si è visto.