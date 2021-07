Europei, la finale è Italia-Inghilterra

Gli inglesi superano 2-1 la Danimarca ai supplementari. Sul rigore decisivo, dubbio la spinta su Sterling. Dal dischetto Kane si fa parare il tiro, poi ribatte in rete

Sarà la finale più attesa, ma anche la più tosta per gli azzurri, costretti a sfidare i padroni di casa, nel tempio del calcio. Domenica sera a Wembley l’Italia affronterà l’Inghilterra nella finale degli Europei. Gli inglesi si sono disfatti della Danimarca in semifinale, dopo i tempi supplementari, e non senza patemi e polemiche. La squadra di Southgate ha piegato gli scandinavi 2-1. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con i gol di Damsgaard, al 30′ del primo tempo per i danesi, su punizione, e l’autorete di Kjaer per il pari inglese dopo 9 minuti. Al 14′ del primo tempo supplementare il gol, decisivo, di Kane, ribattendo in gol la respinta sul rigore, parato da Schmeichel proprio al centravanti. Dubbi, però, ci sono sul fallo decisivo, assegnato per fallo su Sterling, autore di uno slalom, concluso con un atterramento.

INGHILTERRA-DANIMARCA 2-1 dts (1-1)

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford 6; Walker 6.5, Stones 7, Maguire 7.5, Shaw 7; Phillips 7, Rice 6.5 (5′ pts Henderson 6.5); Saka 7 (24′ st Grealish 6.5, 1′ sts Trippier sv), Mount 6 (6′ pts Foden 6.5), Sterling 8; Kane 7.5. In panchina: Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, James, Bellingham. All.: Southgate 7

Danimarca (3-4-3): Schmeichel 7.5; Christensen 6.5 (34′ st Andersen 6), Kjaer 6.5, Vestergaard 7 (15′ pts Wind 6); Stryger Larsen 6 (22′ st Wass 6), Hojbjerg 7.5, Delaney 6 (43′ st Jensen 5), Maehle 6; Braithwaite 5.5, Dolberg 5.5 (22′ st Norgaard 6), Damsgaard 7 (22′ st Poulsen 5.5). In panchina: Lossl, Ronnow, Skov, Skov Olsen, Jorgensen, Cornelius. All.: Hjulmand 6.5.

Arbitro: Makkelie (Olanda) 5.5

Reti: nel pt 30′ Damsgaard, 39′ Kjaer (aut.); nel pts 14′ Kane

Note: ammoniti: Maguire e Wass per gioco falloso. Angoli: 6-5 per l’Inghilterra. Recupero: 1′, 7′, 3′, 1′. Note: nel pts Schmeichel ha respinto un rigore calciato da Kane che, sulla ribattuta del portiere, ha segnato il 2-1