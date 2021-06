Europei, i 26 convocati dell’Italia: fuori Politano

Il ct Mancini lascia a casa l’attaccante del Napoli, cui preferisce Raspadori, rientrato dall’Under 21 appena eliminata. Tre le previste presenze del club partenopeo: Insigne, Di Lorenzo e Meret

In extremis perde un pezzo la pattuglia del Napoli in Nazionale. Il ct Roberto Mancini (in foto) ha diramato la lista definitiva dei 26 convocati per gli Europei. Resta a casa Matteo Politano, cui viene preferito Raspadori, di rientro dall’Europeo under 21, dove l’Italia lunedì è stata eliminata dal Portogallo. Probabile che, se gli azzurrini avessero proseguito l’avventura, sarebbe entrato Politano, già preferito a Kean nella prima scrematura del 30 maggio. nella lista di Mancini, invece, sono confermati Insigne, Di Lorenzo e Meret. Gli ultimi tagli riguardano il romanista Mancini e l’atalantino Pessina, rimasti fuori a vantaggio dell’atalantino Toloi e dell’interista Sensi. Ecco tutti i convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Emerson Palmieri, Chiellini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori