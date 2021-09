Europa League, pari da applausi del Napoli a Leicester

Un 2-2 in rimonta degli azzurri nella gara d’esordio: la doppietta di Osimhen agguanta gli inglesi

Esordio scoppiettante del Napoli in Europa League. A Leicester gli azzurri rimontano da 2-0 a 2-2 contro gli inglesi, nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi. I padroni di casa si portano avanti 2-0 grazie ai gol di Perez al 9′ del primo tempo e di Barnes al 19′ nella ripresa. Poi sale in cattedra Osimhen: con una doppietta al 24′ e al 42′ regala il pari . In pieno recupero il Leicester chiude in dieci per l’espulsione di Ndidi per doppia ammonizione.