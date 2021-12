Europa League, il Napoli vince e agguanta play off

Leicester battuto 3-2. Lozano ko

Il Napoli batte il Leicester 3-2 allo Stadio Maradona e stacca il biglietto per i sedicesimi di finale di Europa League. Non riesce l’impresa di qualificarsi direttamente agli ottavi e vincere il girone che va allo Spartak Mosca vincitore 1-0 a Varsavia contro il Legia. Polacchi che hanno sbagliato al 100′ il rigore che avrebbe mandato il Napoli agli ottavi. Gli inglesi retrocedono in conference League. Nel primo tempo Ounas ed Elmas regalano il doppio vantaggio a Spalletti, prima della rimonta ospite con Evans e Dewsbury-Hall.

Nella ripresa ci pensa ancora Elmas a riportare avanti gli azzurri. Il Napoli, già ridotto ai minimi termini per i tanti infortuni perde anche Lozano. L’attaccante messicano è stato vittima di un tremendo impatto e potrebbe aver perso un dente. Lozano ha lasciato il campo in barella e con il collo bloccato ed è¨ stato immediatamente caricato su un`’ambulanza e portato in ospedale. Gli esami strumentali effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo.