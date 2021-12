Napoli, Anm assume altre 250 persone tramite agenzie interinali. Manfredi condivide blocco ‘infornate’ in Asia

In corso indagini della Guardia di Finanza sulle aziende partecipate

Mentre l’Anm, l’azienda comunale dei trasporti pubblici ha indetto un nuovo bando per reclutare 250 nuovi autisti tramite le solite agenzie interinali con l’avallo dei sindacati confederati e autonomi di categoria, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi si è soffermato sulla cosiddetta parentopoli napoletana e sull’incremento di manodopera nelle aziende partecipate Napoli Servizi, Anm e Asia avvenuto alla vigilia delle elezioni comunali. Una vicenda sulla quale indagano la Procura e la Guardia di Finanza.

“Caso assunzioni Asia? E’ una questione su cui c’è grande attenzione, da parte dell’amministrazione, l’assessore Mancuso la sta seguendo con grande attenzione. Credo che la scelta che io ho condiviso da subito di bloccare questa procedura sia corretta, dobbiamo garantire il massimo della trasparenza, bisogna farlo nel Comune, nelle partecipate. Quello che ci chiedono i cittadini, fare in modo che tutte le procedure siano le più trasparenti possibili” – ha sottolineato Manfredi, a margine di un evento tenutesi questa mattina

Manfredi poi ha aggiunto: “Sui dettagli delle indagini non posso parlare, perchè non ne sono a conoscenza. E’ un tema che riguarda l’autorità giudiziaria e gli accertamenti che sta facendo. Il tema è legato essenzialmente all’eventualità di eventuali azioni non trasparenti nella gestione di questo bando. Sulle notizie delle indagini non ho nessuna informazione diretta, se si fanno indagini non le vengono a dire al sindaco“.