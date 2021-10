Europa League: capolavoro di Insigne e il Napoli batte 3 a 0 il Legia

Gli azzurri trovano il successo contro i polacchi e restano in corsa in un girone che lo vede con quattro punti al secondo posto dietro il Legia al comando con 6.

Primo successo in Europa League per il Napoli. I campani hanno superato 3-0 il Legia Varsavia allo Stadio ‘Maradona’ nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi.

Succede tutto nella ripresa: a segno Insigne al 31′ che in girata, di destro di controbalzo, mette il pallone imprendibile sotto alla traversa e Osimhen al 35′. In pieno recupero Politano trova il tris con un tiro da fuori area.

La squadra di Spalletti aggancia così al secondo posto il Leicester con 4 punti, mentre i polacchi rimangono fermi a quota 6, ancora in vetta alla classifica.