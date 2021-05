“E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale.” Ciao Franco Battiato

Unico nel suo genere per anticonformismo

Si è spento questa mattina nella sua casa a Milo, in provincia di Catania, Franco Battiato. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata: era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Un maestro, un poeta, un`artista originale ed elegante, unico nel suo genere per anticonformismo. Tra i primi a dare la triste notizia è stato Antonio Spadaro, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica. “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato“.