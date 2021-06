Napoli, targa Berlinguer abbattuta: non è stato atto vandalico

L’amministratore dell’azienda rammaricati

E’ stata danneggiata da un mezzo dell’Asia, azienda di gestione dei rifiuti, la targa intestata ad Enrico Berlinguer e posizionata nel largo a lui dedicato nella città di Napoli. A confermarlo è l’Asia in una nota firmata dall’amministratore delegato Claudio Crivaro.



La targa, dunque, non è stata vandalizzata come ipotizzato in un prima momento, ma danneggiata accidentalmente durante una manovra di un automezzo che stava effettuando servizio notturno nella piazza.

“Asia Napoli – si legge in una nota – nel rammaricarsi per quanto accaduto, provvederà in tempi brevi al ripristino di quanto danneggiato”.