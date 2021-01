Dr. Jekyll e Mr. Napoli, poker allo Spezia in Coppa Italia

Azzurri in semifinale col 4-2 ai liguri, ma ancora una prestazione double face. Primo tempo perfetto, ripresa in affanno

Dr. Jekyll e Mr. Napoli. Ovvero, la squadra dal doppio volto. Come in campionato, dove alterna gare entusiasmanti a prestazioni avvilenti. Stavolta, perfino nella stessa partita. Allo stadio Maradona gli azzurri liquidano 4-2 lo Spezia nei quarti di finale, volando in semifinale, dove affronteranno l’Atalanta. Lo stesso Spezia corsaro a Fuorigrotta, il 6 gennaio scorsa. Il Napoli di stasera è l’opposto di quello di 22 giorni fa. Concreto e spietato, chiude il primo tempo sul 4-0, archiviando la pratica con il gol lampo di Koulibaly, seguito da Lozano, Politano ed Elmas. Da notare come Gattuso schieri, dopo molto tempo, il 4-3-3. Nel secondo tempo, però, il Napoli riscopre le recenti paure, e lascia campo agli ospiti, capaci di andare due volte a segno (Gyasi e Acampora). Il calo deriva da un rilassamento, nonostante le urla del tecnico a bordocampo. E forse pure – se non è un caso – dal ritorno al 4-2-3-1, per effetto delle sostituzioni. Con non poco affanno, gli azzurri portano a casa il risultato. I dubbi, però, restano tutti.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)

NAPOLI-SPEZIA 4-2 (4-0)

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 6.5, Manolas 5, Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Elmas 7 (24′ st Osimhen 5.5), Demme 7, Zielinski 6.5 (24′ st Lobotka 6); Politano 6.5 (43′ st Di Lorenzo sv), Lozano 7 (1′ st Mertens 5.5, 43′ st Bakayoko sv), Insigne 7. In panchina: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gattuso 6.5

Spezia (4-3-3): Krapikas 5; Vignali 5.5 (29′ st Ramos 6), Ismajli 5, Terzi 5, Dell’Orco 5.5 (1′ st Bastoni 6); Estevez 4.5 (1′ st Sena 6), Ricci 5.5, Acampora 6.5; Verde 5.5, Galabinov 5 (1′ st Agudelo 6.5), Gyasi 6.5 (29′ st Farias 6). In panchina: Zoet, Rafael, Marchizza, Agoume, Chabot, Maggiore, Erlic. Allenatore: Italiano 6

Arbitro: Fourneau di Roma1 6

Reti: 5′ pt Koulibaly, 20′ pt Lozano, 30′ pt Politano, 40′ pt Elmas, 25′ st Gyasi, 28′ st Acampora

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Lozano, Mario Rui. Angoli: 2-2. Recupero: 1′ pt, 3′ st