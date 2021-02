Difesa horror, Napoli ko col Genoa

Doppietta dell’ex Pandev, nel finale accorcia Politano. Gli azzurri recriminano per i legni di Petagna e Insigne, e l’atterramento in area di Mario Rui nel recupero

C’è tanta roba, ma purtroppo nessun punto, nel Napoli di Marassi. Azzurri ko col Genoa per 2-1, nella seconda di ritorno. A condannarli è la doppietta dell’ex Pandev, che non esulta nel rispetto. A favorire il macedone due clamorosi svarioni difensivi. Prima dell’intervallo arriva il legno colto da Petagna, su deviazione di testa: la palla si stampa sul montante. Nella ripresa il Napoli prende campo e va in forcing. La pressione produce un altro palo, su destro al volo del subentrato Insigne. Nel finale accorcia Politano, riaccendendo le speranze. E nel recupero l’episodio più controverso, con Mario Rui giù in area genoana, dopo un contatto con Scamacca. Ma Manganiello non fa una piega, anzi ammonisce il portoghese per proteste. È l’ultima azione del match. Un’altra gara amarissima per il Napoli e Gattuso, alla settima sconfitta in campionato.

GENOA-NAPOLI 2-1 (2-0)

Genoa (3-5-2): Perin 7; Goldaniga 6, Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Zappacosta 6, Zajc 6.5 (43’st Rovella sv), Badelj 7, Strootman 6.5 (23’st Behrami 6), Czyborra 6.5; Destro 6 (34’st Portanova 5), Pandev 7.5 (23’st Scamacca 6). In panchina: Marchetti, Zima, Ghiglione, Melegoni, Onguene’, Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. Allenatore: Ballardini 6.5

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5 (24’st Rrahmani 6), Maksimovic 5, Mario Rui 5.5; Zielinski 6 (9’st Insigne 6), Demme 5.5 (34’st Bakayoko 6), Elmas 6; Politano 7, Petagna 5.5 (9’st Osimhen 6), Lozano 6.5. In panchina: Meret, Contini, Hysaj, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso 5.5. Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6

Reti: 11′ e 26′ pt Pandev; 34′ st Politano

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Badelj, Czyborra, Lozano. Angoli: 1-6. Recupero: 0′; 5′