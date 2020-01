Difesa horror con l’Inter, Napoli ko al San Paolo

I nerazzurri passano 3-1: doppio Lukaku, accorcia Milik, chiude Martinez. Sui gol clamorosi errori di Di Lorenzo, Meret e Manolas. Fischi del pubblico azzurro a fine gara

Ancora un ko casalingo per il Napoli di Gattuso, sempre sconfitto al San Paolo. L’Inter passa 3-1 nel posticipo serale della 18esima, a 23 anni dall’ultimo successo a Fuorigrotta. Doppio Lukaku, accorcia Milik, chiude Martinez per la capolista (in condominio con la Juve). Sui gol nerazzurri, clamorosi errori di Di Lorenzo (scivolato), Meret (papera sul tiro di Lukaku) e Manolas (involontario assist in scivolata). Fischi del pubblico azzurro a fine gara. Il Napoli è ottavo, fuori anche dalla zona Europa League.

NAPOLI-INTER 1-3 (1-2)

Napoli (4-3-3): Meret 5; Hysaj 5 (81′ Lozano sv), Di Lorenzo 5, Manolas 5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 4.5 (86′ Llorente sv), Allan 6, Zielinski 5.5; Callejon 5.5, Milik 6, Insigne 6. In panchina: Ospina, Karnezis, Elmas, Luperto, Younes, Tonelli, Gaetano, Leandro. Allenatore: Gattuso 5.5

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, de Vrij 6, Bastoni 6.5; Candreva 6, Vecino 6 (73′ Sensi 6), Brozovic 6.5, Gagliardini 6 (56′ Barella 6), Biraghi 6; Lukaku 7.5 (88′ Borja Valero sv), Lautaro Martinez 7. In panchina: Padelli, Berni, Godin, Sanchez, Ranocchia, Politano, Lazaro, Dimarco, Esposito. Allenatore: Conte 6.5

Arbitro: Doveri di Roma 6

Reti: 14′ e 33′ Lukaku, 39′ Milik, 62′ Lautaro Martinez

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Candreva, Barella, Esposito, Conte, Sensi e Skriniar. Angoli: 4-3 per l’Inter. Recupero: 1′, 4′