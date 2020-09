Covid, De Laurentiis positivo: ma è polemica

Ieri all’assemblea della Lega calcio, avvertiva già disturbi. Accuse di irresponsabilità sui social al patron del Napoli

Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19, ma infuria la polemica. Ad annunciare il contagio è stato il sito del club azzurro. Ieri il patron del Napoli aveva partecipato all’assemblea della Lega calcio insieme agli altri 19 presidenti delle società di Serie A, benché avvertisse disturbi e qualche linea di febbre. Un malessere che aveva attribuito, tramite un’autodiagnosi, a un’indigestione di ostriche. Poi il verdetto del tampone: positivo. La circostanza sta creando molti malumori, ed accuse di irresponsabilità sui social. Il patron del Napoli al momento non ha particolari problemi, se non un po’ di debolezza e dolori articolari. Attualmente si trova a Capri in compagnia della moglie, anche lei positiva. All’assemblea di Lega, tenutasi ieri all’Hotel Hilton di Milano – specificano dagli uffici dell’associazione-, non vigeva l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, siccome i presidenti erano seduti a una distanza di almeno 1 metro e mezzo. Alcuni, come De Laurentiis e il patron del Torino Urbano Cairo, hanno rilasciato, senza mascherine, delle interviste di pochi minuti ai giornalisti all’uscita dell’hotel alla fine della riunione. Adesso tutti i partecipanti alla riunione della Lega dovranno andare in isolamento fiduciario. L’assemblea della Lega aveva approvato ieri all’unanmimità una svolta storica: la creazione di una nuova media company, con il conseguente ingresso dei fondi di private equity nella società che gestirà i diritti tv e commerciali della serie A nelle prossime stagioni.