Coppa Italia, il Napoli doma un Empoli tenace

Gli azzurri passano ai quarti con il 3-2 al Maradona: Petagna match winner, ai gol di Di Lorenzo e Lozano gli ospiti avevano sempre risposto

Coppa Italia, il Napoli passa ai quarti domando un Empoli coriaceo, nel match disputato al Diego Armando Maradona. Di Petagna la rete decisiva, a risolvere il match nel finale, in una mischia sotto rete. Ai gol di Di Lorenzo e Lozano gli ospiti avevano sempre risposto con il talento svizzero Bajrami. La squadra di Gattuso ha creato molto, ma sprecato anche di più. E in difesa ha palesato altre incertezze, agevolando la capolista della serie B. Ora il Napoli affronterà la vincente di Roma-Spezia, in programma il prossimo 19 gennaio. La partita ha avuto un prologo sanitario. L’Asl Napoli 1, infatti, oggi ha messo in isolamento in albergo tre calciatori dell’Empoli – l’attaccante Leonardo Mancuso, il difensore Roberto Pirrello e il centrocampista polacco Szymon Zurkovski -, l’allenatore Alessio Dionisi e il magazziniere Luca Batini, giunti in città per il match di Coppa Italia. Il provvedimento è stato ordinato dal ministero della salute, siccome i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna, a stretto contatto con un positivo. Ora dovranno stare in quarantena fino a domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

NAPOLI-EMPOLI 3-2 (2-1)

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6; Demme 6 (43’st Bakayoko sv), Lobotka 6 (25’st Fabian Ruiz 6.5); Politano 6.5 (16’st Insigne 6), Elmas 5.5 (25’st Zielinski 6), Lozano 7; Petagna 7 (43’st Llorente sv). In panchina: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Mertens, Cioffi. Allenatore: Gattuso 6

Empoli (4-3-1-2): Furlan 6; Zappella 5, Viti 6, Casale 6, Terzic 6 (41’st Asllani sv); Haas 6 (16’st Cambiaso 6), Ricci 5.5, Damiani 6; Bajrami 7 (40’st Baldanzi sv); Matos 6.5 (17’st Moreo 6), Olivieri 5 (27’st La Mantia 5.5). In panchina: Brignoli, Pratelli, Stulac, Romagnoli, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi. Allenatore: Dionisi (in panchina Cozzi) 6

Reti: 18’pt Di Lorenzo, 33’pt e 23’st Bajrami, 38’pt Lozano, 32’st Petagna Arbitro: Giua di Olbia 6

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Olivieri. Angoli: 5-2 per il Napoli. Recupero: 0′, 3′