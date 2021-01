Governo, Renzi annuncia l’uscita di Italia Viva: è crisi

Si dimettono le ministre Bonetti e Bellanova e il sottosegretario Scalfarotto

Italia Viva esce della maggioranza di governo, con le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova, e del sottosegretario Scalfarotto: e adesso si apre la crisi. Ad annunciarlo è Matteo Renzi, in una conferenza stampa alla Camera, cominciata intorno alle 18.20, quasi un’ora di ritardo rispetto all’orario stabilito. La decisione arriva il giorno dopo l’astensione delle due ministre sul Recovery plan nel Cdm. Lo strappo però, al momento, non appare irreversibile. Reduce da un incontro al Quirinale, il premier Conte ha teso una mano ai renziani: “Il Governo può andare avanti solo col sostegno della coalizione, di tutte le forze della maggioranza. Troviamoci intorno a un tavolo se c’è volontà“. E ai cronisti, sotto Palazzo Chigi, ha ribadito: “Se c’è disponibilità di confrontarsi in modo leale sono convinto si possa trovare il senso di una maggiore e nuova coesione”. Insomma, è un modo di rilanciare il “patto di legislatura”. E Renzi – pur annunciando l’uscita dal governo – prosegue la sua mano di poker, senza chiudere a Conte. “Tocca al presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto – spiega il leader di IV-. Una pregiudiziale sulla permanenza di Conte a Palazzo Chigi? Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule. Se non che non faremo mai i ribaltoni e non faremo mai un Governo con le forze della destra sovranista. Non esiste alcuna ipotesi di ribaltone, è l’unica pregiudiziale”.