Capolavoro Insigne, Roma ko: il Napoli l’aggancia al 5° posto

L’attaccante risolve con un destro a giro. In precedenza reti di Callejon e Mkhitaryan

Un capolavoro di Lorenzo Insigne risolve Napoli-Roma, e gli azzurri agganciano i giallorossi al quinto posto. Lo score è 2-1 per la squadra di Gattuso. Nella ripresa apre Callejon, con un taglio, innescato da Mario Rui. Momentaneo pari di Mkhitaryan, dalla lunga distanza. Il match winner è Insigne, con un destro a giro, dal vertice sinistro dell’area.

NAPOLI-ROMA 2-1 (0-0)

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6.5 (63′ Maksimovic 6), Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6 (85′ Elmas sv), Demme 6.5 (70′ Lobotka 6), Zielinski 5.5; Callejon 7 (69′ Lozano 6), Milik 6 (63′ Mertens 6.5), Insigne 7.5. In panchina: Idasiak, Karnezis, Luperto, Politano, Hysaj, Ghoulam, Younes. Allenatore: Gattuso 6.5

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Ibanez 5.5, Mancini 6.5, Smalling 5.5 (75′ Fazio 5.5); Zappacosta 6, Pellegrini 5.5 (76′ Cristante 6), Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Kluivert 5.5 (66′ Zaniolo 6); Dzeko 6.5. In panchina: Mirante, Kolarov, Villar, Under, Santon, Kalinic, Pastore, Perez, Diawara. Allenatore: Fonseca 5.5

Reti: 55′ Callejon, 60′ Mkhitaryan, 82′ Insigne

Arbitro: Rocchi di Firenze 6

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Demme, Pellegrini, Koulibaly, Mancini, Veretout, Cristante. Angoli: 7-1. Recupero: 1′ pt, 4′ st