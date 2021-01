Brutto Napoli, buon risultato: Parma ko

Elmas e Politano firmano il successo sugli ospiti

Un Napoli brutto, dal baricentro basso, forse troppo attendista. Ma un Napoli vincente, quello del 2-0 al Parma, nella prima di ritorno al Maradona. A firmare il successo Elmas, nel primo tempo, con un’azione personale, e Politano nel finale (nella foto), aiutato da una deviazione sul tiro dal limite.

NAPOLI-PARMA 2-0 (1-0)

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6 (32′ st Hysaj 6.5); Elmas 7 (32′ st Maksimovic sv), Demme 6, Zielinski 6 (25′ st Bakayoko 6.5); Lozano 6.5, Petagna 6 (18′ st Politano 7), Insigne 6. In panchina: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Lobotka, Cioffi, Osimhen. Allenatore: Gattuso 6.5

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 5.5, Osorio 5, Gagliolo 6, Pezzella 6 (34′ st Busi sv); Grassi 5 (1′ st Hernani 6), Brugman 6 (35′ st Man sv), Kurtic 5.5 (36′ st Cyprien sv); Kucka 5.5, Cornelius 5, Gervinho 5.5. In panchina: Colombi, Iacoponi, Dierckx, Zagaritis, Brunetta, Sohm, Sprocati, Mihaila. Allenatore: D’Aversa 5.5

Arbitro: La Penna di Roma 6

Reti: 32′ pt Elmas; 37′ st Politano

Note: serata piovosa, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Gagliolo, Pezzella, Conti, Demme, Elmas, Brugman. Angoli: 7-6 per il Naspoli. Recupero: 1′; 4′