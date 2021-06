Basket, Napoli torna in serie A dopo 13 anni

Per la Gevi vittoria decisiva in gara 4 di play off A2, battendo l’Apu Udine per 77- 67

Mancava da 13 anni dalla massima serie. La Gevi Napoli ha conquistato la promozione in serie A di Basket, battendo in gara 4 di play off A2 l’Apu Udine per 77- 67. La squadra partenopea aveva superato il team friulano già nelle due prime gare disputate al PalaBarbuto di Fuorigrotta cedendo poi in gara 3 al PalaCarnera. Questa sera la vittoria decisiva in terra friulana, portando la serie sul 3-1, e rendendo inutile gara 5. Il pivot napoletano Burns è stato eletto miglior giocatore della serie di finale play off. La Gevi Napoli nei mesi scorsi si era aggiudicata anche la Coppa Italia di serie A2, battendo in finale proprio Udine.

(Foto Napoli Basket/Facebook)