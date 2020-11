Addio Sean Connery, icona leggendaria del cinema

Il celebre attore scozzese aveva 90 anni: nel mito con la saga di 007

Il cinema perde un’icona leggendaria: è morto Sean Connery. Lo riferisce l’emittente britannica Bbc, citando una nota della famiglia di Connery. Il celeberrimo attore scozzese aveva 90 anni, compiuti il 25 agosto. Era celebre in tutto il mondo per il ruolo di James Bond, comparendo in sette dei film della saga dell’agente segreto 007, nata nel 1953 dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming. Tra le sue interpretazioni si ricordano anche Caccia a ottobre rosso, Indiana Jones e l’ultima crociata e The Rock. Durante la sua carriera aveva ricevuto diversi riconoscimenti: un Oscar nel 1988, come attore non protagonista ne Gli intoccabili, due premi Bafta e tre Golden Globe. Era stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all’Holyrood Palace nel 2000.