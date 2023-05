Vallo di Diano, importante opportunita’ lavorativa

Con l’assistenza continua di Confesercenti un contratto di apprendistato professionalizzante

La dottoressa Maria Antonietta Aquino che guida la Confesercenti Vallo di Diano informa sulle importanti opportunità per i giovani e per gli imprenditori derivanti dal contratto di apprendistato professionalizzante.

A tal proposito, la presidente Aquino spiega:

“Si tratta di una formula di inserimento al lavoro rivolta ai ragazzi dai 18 ai 30 anni non ancora compiuti che permette loro di fare una importante esperienza lavorativa e nel contempo di adempiere alla formazione obbligatoria. Sancita da regolamenti regionali, la formazione obbligatoria si differenzia a seconda del titolo di studio. I vantaggi per il datore di lavoro consistono nell’avere un dipendente in regola con importanti risparmi sui contributi previdenziali, mentre l’apprendista potrà svolgere la formazione che in molti casi potrà essere addirittura abilitante, come nel caso della meccatronica”.

Confesercenti Vallo di Diano offre assistenza e consulenza per lo studio di fattibilità di attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante, la comunicazione alla Regione Campania e l’erogazione della formazione obbligatoria nei confronti degli apprendisti.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email [email protected], al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.