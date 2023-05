Cgil diffida il sindaco di Saviano: “ritirare la contestazione disciplinare comminata a Giovanna De Sena”

La decisione assunta dal primo cittadino continua a raccogliere critiche

I vertici napoletani della Funzione Pubblica della Cgil hanno diffidato il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli a ritirare la contestazione disciplinare nei confronti di Giovanna De Sena, dirigente comunale, rappresentante sindacale Cgil

Una nota firmata dal responsabile territoriale Funzione Pubblica Cgil, Paolo Landolfi e dal segretario generale metropolitano Funzione Pubblca Cgil, Luciano Nazzaro è stata inviata oggi pomeriggio al primo cittadino savianese.

“La scrivente Segreteria metropolitana FP CGIL di Napoli, in riferimento agli eventi

ultimi trascorsi, aventi come protagonista la propria Dirigente Sindacale d.ssa Giovanna De

Sena, eletta regolarmente RSU nonché Rls del Comune di Saviano, la quale ha

esercitato come libera cittadina, al di fuori dell’orario di lavoro, il proprio diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto sancito dalla Costituzione come inviolabile diffida la SS.VV. a ritirare la contestazione nei confronti della propria Dirigente Sindacale ed invita a raffreddare le tensioni che si sono venute a creare nell’ambiente di lavoro – sottolinea la nota – In mancanza, la scrivente Organizzazione sindacale si vedrà costretta a tutelare nelle opportune sedi i diritti costituzionalmente garantiti ai lavoratori“.

Dunque, la decisione assunta dal primo cittadino savianese continua a raccogliere critiche mentre aumentano le attestazioni di solidarietà per la coraggiosa dipendente del Comune di Saviano. Le strisce pedonali continuano a rimanere in curva rappresentando un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini.

CiCre