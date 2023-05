La celebrazione della vittoria sulla Germania nazista

La Russia oggi ha celebrato la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto a migliaia di soldati sull’attenti nella piazza Rossa di Mosca.

Ecco i punti chiave dell’intervento del presidente russo:

La Russia ha respinto il terrorismo internazionale e noi proteggeremo gli abitanti del Donbass. Per il nostro stato non ci sono popoli ostili né in Occidente né in Oriente.

L’Occidente provoca conflitti e sconvolgimenti, distrugge i valori tradizionali per continuare a dettare le proprie regole e, di fatto, un sistema di rapina e violenza.

L’obiettivo degli avversari della Russia è raggiungere la disintegrazione e la distruzione del nostro paese.

Qualsiasi ideologia di superiorità è disgustosa, criminale e mortale, ma le élite occidentali parlano ancora della loro esclusività.

I memoriali vengono distrutti in Occidente, viene creato un culto del nazismo, anche questa profanazione è un crimine, il revanscismo di chi stava preparando una nuova campagna contro la Russia .

Il popolo ucraino è diventato ostaggio del colpo di stato e merce di scambio nelle mani dell’Occidente.

Oggi la civiltà è di nuovo a una svolta decisiva, contro di noi si scatena una vera e propria guerra .

Le battaglie decisive per il destino della nostra Patria sono sempre diventate sacre, siamo orgogliosi di coloro che partecipano all’operazione speciale, ora non c’è niente di più importante.

È importante che i leader della CSI si siano riuniti oggi a Mosca, vedo in questo un atteggiamento di gratitudine nei confronti dell’impresa dei nostri antenati. Hanno combattuto insieme e vinto insieme.