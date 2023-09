Sciopero sindacati di base: “basta omicidi sul lavoro e salari da fame”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il 18 settembre 2023 anche per il territorio di Napoli e provincia è stato proclamato lo sciopero nei trasporti di 24 ore, indetto a livello nazionale dai sindacati SGB, ADL Cobas e CUB. Sono chiamati allo sciopero i dipendenti di aziende come ANM e EAV.

I lavoratori sono chiamati ad incrociare le braccia per la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro a parità di salario, la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro; un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico; l’ aumento salariale di 300 euro mensili; il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare d’appalto con la costruzione di due aziende regionali dei trasporti una per il settore gomma l’altra per il settore ferro per far sì che si mantengano tutti i livelli occupazionali e soprattutto salariali.

Crediamo fortemente che tutti i servizi dati in appalto alle aziende di trasporto devono essere internalizzati e i dipendenti delle ditte appaltatrici devono essere assunti alle dirette dipendenze degli attuali committenti solo cosi si facendo si potrebbe contribuire a garantire un servizio di qualità e ottimizzare i costi.

È ora di dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile ed ha prodotto soltanto un impoverimento della classe lavoratrice, una continua erosione dei diritti e delle conquiste. I salari di tutti i lavoratori italiani sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori.

I lavoratori dei Trasporti sono chiamati a prendere posizione contro chi specula sulla vita lavorativa degli Autoferrotranvieri, con il solo intento di dare sempre più spazio agli amici delle aziende private.

Lottiamo per un miglioramento generale del trasporto pubblico locale che non può svilupparsi esclusivamente in base alle esigenze del turismo escludendo le periferie.

Rivendichiamo un trasporto pubblico di qualità al servizio di cittadini, lavoratori e studenti pendolari.

SGB, Sindacato Generale di Base