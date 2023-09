“Inventario+Spasa”: la memoria storica di Atena Lucana

Due giorni di mostre, riviste, installazioni video, Dj set e cibo nel centro storico

Inventario+Spasa è un evento di arte, cultura e gastronomia che celebra il patrimonio storico e umano di Atena Lucana, che si prepara a ospitarlo. Da oggi al 9 settembre 2023, il centro storico si trasformerà in una galleria a cielo aperto. Qui i visitatori potranno ammirare le opere realizzate da 28 corsisti che hanno lavorato per tre mesi a un progetto di archiviazione digitale.

L’Archivio Atena

Archivio Atena è un progetto del Comune di Atena Lucana, che ha salvato e custodito più di 1200 documenti e 3500 oggetti digitali legati alla storia e alla cultura del paese. Tra questi, ci sono foto di famiglia, corredi, oggetti familiari, documenti dell’archivio storico comunale. Questi sono stati ripresi, digitalizzati e catalogati da esperti di diversi ambiti, come fotografi, grafici, informatici, giornalisti e archivisti.

Le opere saranno esposte in due mostre. La prima è la rivista Spasa, che raccoglie una selezione di immagini e testi che raccontano il paese e le sue tradizioni. La seconda è l’installazione video Inventario, che mostra il processo di archiviazione e le testimonianze dei protagonisti.

L’evento sarà anche un’occasione per godere dell’atmosfera festosa del paese, animata da dj set, proiezioni cinematografiche e degustazioni di piatti tipici.

Inventario+Spasa è il frutto della collaborazione tra il Comune di Atena Lucana e due realtà giovanili del Vallo di Diano. Fritz Festival e Toko Film Festival. Inoltre, l’evento si inserisce nel contesto della Festa dei Piatti Poveri. Una manifestazione che da vent’anni valorizza la cucina locale e che quest’anno si svolgerà domani, 9 settembre 2023.

La rivista Spasa

Spasa è il nome di una nuova rivista che racconta la storia e la cultura di Atena Lucana, un comune della provincia di Salerno. La rivista nasce da un laboratorio di grafica e fotografia, coordinato da Mauro Bubbico, uno dei più importanti grafici italiani. Il laboratorio è stato il momento finale di un corso di alta formazione. Corso diretto dal Prof. Giovanni Michetti e realizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma e l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Il corso, intitolato La fotografia e il patrimonio culturale. Progettazione e valorizzazione di archivi di comunità, aveva l’obiettivo di studiare le dinamiche alla base di un archivio di comunità e di indagare come la fotografia intervenga in questo processo. Gli studenti, sedici in totale, provenivano da diverse regioni italiane e avevano diverse formazioni. Il corso è stato coordinato per Archivio Atena da Benedetta Cestelli Guidi.

Il laboratorio finale: 5 progetti su 5 temi e spazi

Per il laboratorio finale, gli studenti hanno realizzato cinque progetti su cinque temi e spazi diversi. Eccoli nel dettaglio: l’archivio storico del comune, una cucina tipica, un fondo fotografico familiare, l’archivio dei fondi fotografici privati già raccolti e digitalizzati e i corredi conservati nelle case degli atenesi. Il laboratorio è durato sei giorni, dal 17 al 22 luglio 2023, e ha prodotto più di milleduecento tra fotografie, documenti, interviste e video. Ogni documento è stato descritto e inventariato.

Le fotografie sono state realizzate con uno stile rigoroso e funzionale alla descrizione e rappresentazione dei soggetti di studio. Tutto questo materiale non solo è contenuto nella rivista Spasa, ma farà anche parte dell’archivio di comunità. Questo costituirà il punto di partenza per nuove possibilità di studio e di racconto.

Inoltre, la rivista Spasa si propone come uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale locale. Infatti, la rivista presenta i risultati del lavoro svolto dagli studenti in modo chiaro e accattivante, utilizzando un linguaggio accessibile a tutti. Così facendo, la rivista contribuisce a diffondere la conoscenza e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni di Atena Lucana.

La mostra Inventario

Domani, 9 settembre 2023, si terrà l’inaugurazione della mostra Inventario, 9 libri in mostra nella Chiesa di San Nicola alle 18.30. La mostra è il risultato di una residenza di 12 studenti dell’ISIA di Urbino, che hanno effettuato un’indagine sul patrimonio materiale del centro storico di Atena Lucana. I 9 progetti fotografici, esposti sotto forma di libro, hanno dato vita a 3500 oggetti digitali per l’archivio di comunità.

La serata prosegue con Film in bottega, una video installazione del Toko Film Festival nel centro storico alle 20.00. Poi, alle 22.00, c’è Maledetta discoteca, il Djset dei Fritz Festival in Piazza Museo Archeologico. Si potranno anche degustare i Piatti Poveri del Comitato Festa di Atena Lucana.