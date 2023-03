Sarno, nasce il “Cantiere delle idee”

Progetto voluto dai rappresentanti politici sarnesi di Azione, DC ed Europa Nazione

I rappresentanti politici sarnesi Vincenzo Sirica, Alfredo De Filippo ed Enrico Squillante rispettivamente di Azione, Democrazia Cristiana ed Europa Nazione hanno pensato di creare alleanze basate su idee che possono confluire non solo da organizzazioni politiche ma anche da fonti associative, comitati civici e semplici cittadini al fine di programmare lo sviluppo futuro della città che da circa un ventennio è in una situazione di stallo.

A riguardo, Vincenzo Sirica, segretario di Sarno in Azione esordisce così:

“Con la DC ed Europa Nazione abbiamo pensato ad alleanze basate sulle idee. La politica a Sarno ha bisogno di una scossa per disegnare quello che la città dovrà diventare. Credo che non ci si possa limitare all’ ordinaria amministrazione, come purtroppo è avvenuto negli ultimi vent’anni a Sarno”.

Vincenzo Sirica

Invece, il riferimento sarnese della Democrazia Cristiana, Alfredo De Filippo sottolinea:

“Il cantiere delle idee però è aperto a tutti. Sono convinto che l’unione delle idee possa solo arricchire la proposta politica rendendola più apprezzabile ed efficace. L’apertura è verso tutti, non solo forze politiche già organizzate, ma anche associazioni, comitati civici e cittadini che vogliano dare il loro contributo”.

Alfredo De Filippo

Enrico Squillante, esponente del movimento di Europa Nazione a Sarno aggiunge:

“Vogliamo porre l’ambiente ed un’agricoltura eco sostenibile al centro della nostra azione“.

Infine, i tre esponenti sarnesi concludono con un auspicio:

“Il nostro auspicio è mettere insieme quante più idee per la città già entro fine aprile per poi presentarle alla cittadinanza in una conferenza pubblica. Ci auguriamo di ricevere anche le proposte di quanti hanno a cuore il bene della città perché sia un progetto di rinascita di Sarno il più condiviso possibile“.