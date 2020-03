Rinnovabili, il forum internazionale non si ferma

Energia pulita, svolto in conferenza web l’evento sugli scenari energetici a lungo termine

Si è tenuto il 26 marzo il “Secondo forum internazionale sugli scenari energetici a lungo termine” (Ltes-Long Term Scenarios for the energy transition) per la transizione verso l’energia pulita promosso da Irena, l’Agenzia internazionale per le Rinnovabili. Un evento globale su ricerca e innovazione, nonostante l’emergenza coronavirus. Il confronto si è spostato sulle piattaforme virtuali. Il forum ha riunito, sotto forma di un webcast con sei sessioni tematiche, esperti direttamente coinvolti nell’uso o nello sviluppo di scenari energetici a lungo termine per sostenere la pianificazione di politiche finalizzate alla transizione verso fonti pulite. Rappresentanti di governi, istituzioni, università, industria e settore privato sono stati invitati a scambiare esperienze pratiche e a raccogliere best practices con relatori e partecipanti che si sono uniti da ogni parte del mondo. Tra i partecipanti l’azienda napoletana Graded, in qualità di membro dell’Irena Coalition for Action, rete internazionale creata nel 2014 dall’agenzia con 35 operatori del settore di tutto il mondo, che oggi conta 96 componenti tra aziende, associazioni industriali, Università statali, istituti di ricerca, enti no profit, think tank e organismi intergovernativi provenienti da ogni parte del globo. Per Graded hanno preso parte all’evento, Ludovica Landi, responsabile organizzativa e operativa di Graded, Davide Capuano, R&D Specialist, Pasquale Sagnella e Manfredi Neri, due risorse aziendali a supporto dell’Area Ricerca e Sviluppo.

La campagna Scenari a lungo termine per la transizione energetica, lanciata alla Nona riunione ministeriale sull’energia pulita (Cem9) nel maggio 2018 a Copenaghen, in Danimarca, mira a promuovere una più ampia adozione e un migliore utilizzo di scenari energetici basati su modelli a lungo termine per sostenere e accelerare la transizione energetica tra i paesi Cem.

La campagna è coordinata dai governi danese e tedesco e supportata da altri membri del paese e partner tecnici. Irena esegue la campagna come agente operativo e sin dal suo inizio, numerosi eventi e webinar sono stati organizzati per promuovere uno scambio di approfondimenti e compilare le migliori pratiche tra membri e partner. La campagna si concentra su tre temi interconnessi: Integrazione degli scenari nel processo decisionale: dimostrazione di come i governi possono utilizzare gli scenari energetici per garantire una migliore elaborazione delle politiche e esplorare come gli scenari possono essere resi più pertinenti per gli investitori privati; Migliorare gli scenari per la transizione dell’energia pulita: esaminare in che modo è possibile rafforzare gli scenari energetici a lungo termine per spiegare meglio i cambiamenti potenzialmente trasformativi del sistema energetico; Individuazione dei requisiti di sviluppo delle capacità: analisi di dove sia possibile migliorare lo sviluppo di scenari energetici a lungo termine e come condividere le “migliori pratiche” per migliorare la capacità di pianificazione degli scenari istituzionali. A partire da ottobre 2019, i seguenti governi sono membri della campagna Cem Ltes: Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.