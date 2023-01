Pellezzano, contribuenti morosi esonerati dai rimborsi spese su tributi non versati

Misure a sostegno dei cittadini

Arriva una buona notizia per i contribuenti del Comune di Pellezzano.

Ieri, l’Amministrazione comunale ha comunicato che i cittadini morosi verranno esonerati dal pagamento dei crediti che l’Ente vanta nei loro confronti a titolo di capitale e di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica relative ai tributi locali non regolarmente versati.

Questo significa che, i contribuenti morosi, oltre all’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo fino alla data del 1 gennaio 2023 e fino a € 1.000,00 (così come indicato dalla legge), sono altresì esonerati dal versamento di tutte quelle somme dovute all’Ente a titolo di capitale e di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica su alcuni tributi locali non regolarmente versati.

Una scelta che va controcorrente rispetto alla Legge di Bilancio Statale che aveva concesso agli Enti locali la facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale sui crediti di propria competenza.

A tal proposito, il Primo Cittadino del comune salernitano, Francesco Morra, ha dichiarato:

“Questa Amministrazione, consapevole del limitato margine di manovra concessole dal legislatore, nell’ottica di Istituzioni sempre più vicine e solidali alle comunità che rappresentano, e alla luce della grave crisi finanziaria dovuta alle drammatiche conseguenze della pandemia e del conflitto bellico in corso, ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dalla Legge di non applicare lo stralcio.

Sostenere chi è in difficoltà e aiutare le attività commerciali e le piccole e medie imprese che producono economica ed occupazione sul territorio, corrisponde ad un profondo convincimento e ad una precisa linea di condotta adottata da questa Amministrazione in ogni sua scelta e decisione”.

Un provvedimento che si pone indubbiamente a tutela delle categorie sociali meno abbienti e che lancia un forte segnale di sostegno nei confronti dell’economia locale in virtù di una ripresa che si spera possa realizzarsi in ogni settore della vita sociale ed economica del Comune di Pellezzano.