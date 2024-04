Napoli Servizi, il sindacato SGB contro i subappalti: presidio di lotta Martedì 9 Aprile

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del Sindacato Generale di Base – SGB

I lavoratori della Napoli Servizi SPA sono dipendenti di un’azienda giuridicamente privata ma di proprietà completamente pubblica: l’unico socio di questa SPA è il Comune di Napoli.

La storia della Napoli Servizi è comune a tante altre aziende controllate dalla Pubblica Amministrazione, aziende create prevalentemente per risparmiare sul costo del lavoro. I dipendenti della Napoli Servizi lavorano infatti per il Comune prestando svariati tipi di servizi (soprattutto pulizie, vigilanza e logistica presso i siti comunali) ma per questi operai non viene applicato il CCNL degli Enti Locali ma il peggior contratto collettivo d’Italia: il Multiservizi.

Al Comune di Napoli, committente unico di quest’azienda, non basta più nemmeno questo appalto “interno”, oramai da tempo la Napoli Servizi appalta infatti a sua volta ad altre aziende private attività come la vigilanza non armata e le pulizie.

Qualcuno vorrebbe far credere che tali manovre siano utili ai dipendenti della Napoli Servizi poiché sgraverebbe loro di carichi di lavoro ma non è così e nessuno deve cadere in questa trappola! Se c’è necessità di nuovi lavoratori questi devono essere assunti direttamente dalla Napoli Servizi o dal Comune poiché le condizioni di lavoro dei sub appalti sono peggiorative sia per salario che per sicurezza con conseguenze negative per tutti.

SGB invita tutti i dipendenti della Napoli Servizi alla lotta per rivendicare:

convocazioni di tutti sindacati presenti in azienda e tavoli di trattative e informative presso il Comune di Napoli e Uffici direzionali

diritto di trasferimento volontario per tutti i dipendenti della Napoli Servizi da una sede lavorativa all’altra

gestione democratica del lavoro straordinario

mantenimento in house della società Napoli Servizi SpA.

Presidio Martedì 9 aprile 2024 alle 8 presso l’ingresso degli uffici direzionali della Napoli Servizi Spa in Piazza Cavour n.42 a Napoli