Traffico rifiuti speciali in Tunisia, 16 misure cautelari: in manette imprenditori e un funzionario della Regione Campania

Blitz all’alba dei carabinieri e del personale della Dia.

Blitz nell’ambito di una indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, su un traffico internazionale di rifiuti speciali tra l’Italia e la Tunisia. Smantellata una cricca, un sistema. Scoperto un giro di affari vorticoso, e il coinvolgimento di dirigenti pubblici e imprenditori spregiudicati.

Notificate 16 misure cautelari e sequestrate tre aziende. Un funzionario della Regione Campania è agli arresti domiciliari – un altro dirigente è invece indagato. Nell’inchiesta sono coinvolti anche intermediari, imprenditori, titolari di aziende di trattamento-recupero, società di intermediazione. I reati ipotizzati sono quelli di traffico illecito di rifiuti, fittizia intermediazione di beni, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva e frode nelle pubbliche forniture.

L’intervento ha coinvolto circa 80 unità tra Carabinieri e personale della Dia ha portato anche a sequestri e perquisizioni, è scattato questa mattina nelle province di Salerno, Potenza, Napoli e Catanzaro.

L’inchiesta ha preso il via nel 2020, dopo che la Regione Campania adottò un provvedimento con il quale affidava a un’azienda privata lo smaltimento in Africa di rifiuti speciali.

La dogana tunisina, all’arrivo dei 213 container con circa seimila ecoballe, scoprì che la società di trasporto aveva dichiarato che si trattava di uno smaltimento di plastica e non di rifiuti speciali. Nelle settimane successive, al porto di Sousse, dove erano stati sequestrati i container, ci fu anche un incendio delle ecoballe. E dall’inchiesta che ne scaturì, furono arrestati 12 funzionari pubblici e un ex ministro tunisino. Poi il governo tunisino intimò alla Regione Campania di riportare in Italia quei rifiuti. E il carico rientrò al porto di Salerno nel porto di Salerno nel febbraio 2021. Successivamente le ecoballe furono stoccate a Persano.

Sulla vicenda hanno sempre taciuto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca e i componenti della giunta, le opposizioni, la vice presidente Valeria Ciarambino e i consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Solo la consigliera regionale Maria Muscarà ha presentato interrogazioni ma è stata sempre ostacolata dai colleghi del suo ex partito.

CiCre

(seguiranno aggiornamenti)