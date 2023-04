Mercato San Severino, nuovo asilo nido

In gara d’appalto il progetto esecutivo del Polo dell’Infanzia di via Paolo Borsellino

L’INTERVENTO

E’ finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di € 1.567.060, rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Dopo i micro-nidi da tempo aperti e pienamente funzionanti a Curteri e Ciorani, il nuovo asilo nido di via Borsellino va a rafforzare ulteriormente sul territorio la presenza di strutture pubbliche al servizio delle famiglie soprattutto con mamme lavoratrici.

Gli spazi saranno destinati ad accogliere bambini delle seguenti fasce di età: lattanti (da 3 a 12 mesi), semidivezzi (fra 13 e 24 mesi), divezzi (tra 25 e 36 mesi).

Il progetto del nuovo Polo dell’infanzia

IL VALORE SOCIALE DEGLI INTERVENTI

Riguardo al nuovo Polo dell’Infanzia il Sindaco Antonio Somma dichiara:

“Il nuovo asilo nido andrà ad accrescere la filiera scolastica nel capoluogo in risposta alla crescente domanda di iscrizioni. Assicurare ancora più servizi educativi per la prima infanzia significa dare la possibilità a tante famiglie dove entrambi i genitori lavorano di poter trovare strutture pubbliche sicure ed attrezzate e personale qualificato al quale affidare i propri bambini. Gli asili nido, insieme a politiche sociali adeguate, sono una misura importante per creare un welfare a misura delle famiglie”.