Firenze, 22 licenziati Iron&Logistics protestano davanti al negozio Emporio Armani

Il marchio è tra committenti dell’azienda che ha proceduto agli esuberi

Presidio di lotta davanti al negozio Emporio Armani di Firenze da parte dei 22 licenziati della stireria industriale Iron&Logistics di Prato. L’iniziativa è durata l’intero pomeriggio di oggi.

Il presidio stato allestito nella centrale via Roma davanti a un marchio che è fra i committenti dell’azienda pratese.

L’organizzazione sindacale SiCobas spiega che “il marchio Emporio Armani continua a commissionare giacche alla stireria Iron&Logistics senza aver mostrato alcun tipo di interessamento per la vertenza che vede 22 lavoratori e le loro famiglie rimaste senza lavoro da un giorno all’altro. I 22 lavoratori della Iron&Logistics sono in presidio permanente davanti all’azienda da 11 giorni, ma l’azienda ancora non è disponibile ad aprire un tavolo di trattativa sulla vertenza”.



Lo stato di agitazione è stato esteso anche ai committenti già dalla scorsa settimana e stavolta i licenziati hanno sostato circa quattro ore di fronte al negozio Emporio Armani di Firenze consegnando al gerente del negozio una richiesta, da far pervenire alla sua azienda, di intervenire in questa vertenza per garantire l’apertura della trattativa per la reintegrazione dei 22 licenziati nel loro posto di lavoro. I lavoratori licenziati hanno anche informato della loro vertenza il personale del negozio, i clienti e i passa