Enogastronomia, Vinalia al via nell’anno più difficile

Dal 4 al 10 agosto la rassegna a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento

“Mille ragioni, per mille passioni” è il tema scelto dal Circolo Viticoltori, promotore dell’iniziativa, in una tornata condizionata da una fase post Covid 19 che ha limitato ma non annullato il desiderio di rinnovare i messaggi, di continuare una tradizione, di presentare un appuntamento valido e nello stesso tempo innovativo. Martedì prossimo, 4 agosto, sarà inaugurata la XXVII edizione di Vinalia, la rassegna enogastronomica che si terrà fino al 10 agosto prossimo a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento.

La regola primaria è organizzarsi in piccoli gruppi e, soprattutto, prenotare tramite il sito internet www.vinalia.it. Le sette aziende vitivinicole che partecipano a Vinalia 2020, nell’ordine: La Guardiense, Cantina di Solopaca, Cantina del Taburno, Vigne Storte, Cantina Morone, Vigne Vecchie e Azienda agricola Scompiglio, non saranno in vetrina nel “Percorso del gusto” allestito nel “cuore” antico guardiese, ma accoglieranno gli enoturisti nelle loro strutture, per vivere insieme “i luoghi del vino”, in un proficuo contatto fra produttore e consumatore. Un percorso fatto di vigneti e racconti, di convivialità familiare, ma anche del borgo e del suo territorio ricco di storia e di bellezze artistiche e architettoniche. Sul sito troverete, cliccando su “andar per cantine”, la programmazione delle attività di accoglienza che ogni singola cantina ha predisposto. Iniziative coinvolgenti ed insolite! Un “Andar per cantine”, appunto, innovativo, dalla esperienza indimenticabile, sempre con il calice in mano e in grado di favorire un turismo di prossimità e dai costi contenuti.

Inoltre, a disposizione degli enoappassionati, menù degustazione, terragni e allo stesso tempo innovativi.

Altra novità di questa edizione sarà “Cinema sotto le stelle… Gourmet”. Nell’affascinante terrazzo del Palazzo Marotta-Romano, la proiezione dei film sarà abbinata al buon vino e al buon cibo. Queste le pellicole in proiezione tutte con inizio alle ore 20,30: “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan (4/8), “I giorni della vendemmia” di Marco Righi (5/8), “Wine to love (I colori dell’amore)” di Domenico Fortunato (6/8), “Ritorno in Borgogna” di Cedric Klapisch (7/8), “Soul kitchen” di Fatih Akin (8/8), “Il pranzo di Babette” di Gabriel Alex (9/8) e “Pranzo di ferragosto” di Gianni Di Gregorio (10/8).

Fin qui le novità. Per quanto concerne le conferme, invece, torna lo show cooking nel Piazzale d’Armi del maniero guardiese con gli chef: Pasquale Basile (4/8), Raffaele D’Addio e Gianluca Pingue (5/8), Biagio Federico (6/8), Dino Martino (7/8), Antonio Ruggiero ed Emilio Pompeo (8/8), Daniele Luongo (9/8) e Angelo D’Amico (10/8). Si può prenotare al 347 8910774.

Tre i giorni dedicati a Vinalia KIDS, il 7, l’8 e il 9 agosto, che farà riflettere i bambinisulla possibilità di una nuova ripartenza attraverso il “Giro giro tondo che cambia il mondo”.

Sarà presentato, inoltre, anche il libro “Parole dalla quarantena” di Leo Annunziata, con la relazione della docente Armida Filippelli.

Torna anche VinArte, direttore artistico Giuseppe Leone, con opere di pittura, porcellana tenera, scultura dei maestri contemporanei: Marco Abbamondi, Max Coppeta, Maya Pacifico, Nicola Rivelli e Aniello Scotto insieme con un presepe della Real Scuola di Capodimonte, Mariano Goglia, Ernesto Pengue e Carmine Carlo Maffei e il suo atelier Pietre Vive. In esposizione anche una sezione fotografica curata da Azzurra Immediato.

Il Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi, infine, proporrà il recitativo “… di gente, di collina, di vigne e altre cittadinanze” – Omaggio a Cesare Pavese e lo spettacolo “Da grande voglio fare il re!”; le due rappresentazioni si terranno il giorno 5 e 9 agosto, entrambe con inizio alle ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena.