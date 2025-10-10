Cusano Mutri, 12 lavoratori irregolari scoperti alla Sagra dei Funghi: 4 denunce e sanzioni per 57mila euro

Carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro hanno rilevato gravi violazioni durante l’evento: mancanza di contratti e formazione sulla sicurezza

Nel corso di specifici controlli effettuati durante la Sagra dei Funghi, i Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento e con il supporto del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli, hanno riscontrato numerose irregolarità in materia di occupazione e sicurezza.

L’attività ispettiva ha portato alla luce 12 lavoratori impiegati in maniera irregolare, senza regolare contratto e senza aver ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. A seguito delle violazioni emerse, quattro persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni, sia di natura penale che amministrativa, ammontano complessivamente a oltre 57 mila euro. Inoltre, per una delle attività coinvolte è scattata la sospensione dell’esercizio imprenditoriale, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli finalizzati al contrasto del lavoro nero e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto in occasione di eventi pubblici di grande richiamo come la storica Sagra dei Funghi di Cusano Mutri.

