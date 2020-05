Covid-19: Una ricerca promossa dalla Federico II e dal The City University of New York

Indagine sui provvedimenti governativi e comportamenti sociali

L’indagine COVID-19, provvedimenti governativi e comportamenti sociali è una rilevazione nata dalla collaborazione tra la dott.ssa Gabriella Punziano, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e la dott.ssa Lucia Esposito, ricercatrice del John Jay College of Criminal Justice di The City University of New York, entrambe appartenenti al Working Group di CONVERGE su Risk Communication in Concurrent Disasters presso la National Science Foundation dipartimento di Natural Hazards Center all’University of Colorado Boulder, USA.

La rilevazione, condotta sotto forma di web survey e diretta a soggetti che abbiano almeno 18 anni residenti sul territorio nazionale, è incentrata sulla valutazione dei procedimenti normativi ed i comportamenti sociali intrapresi dai soggetti nella seconda fase della crisi da COVID-19 che stiamo affrontando. I risultati aiuteranno a formulare profili di rischio, comportamenti pro-attivi e valutazione dell’impatto di dimensioni quali quella dell’orientamento culturale e politico e quella socio-demografica. Questa base conoscitiva potrà essere utile, in un secondo momento, a sviluppare ragionamenti sulla gestione passata e quella delle prossime fasi dell’emergenza formulando proposte e indicazioni sulla base delle opinioni espresse da chi è stato al centro dei provvedimenti messi in atto in questa crisi. Proprio per l’importanza che i risultati di questo studio possono avere per la collettività vi chiediamo di partecipare numerosi alla rilevazione e di far girare il questionario tra le vostre reti, specialmente quelle collocate fuori regione.

Per compilare il questionario clicca qui https://forms.gle/kZVc79WvkMSjJwkJA