Campania, de Magistris vuole fare pace con De Luca: “Mi farebbe piacere incontrarlo”

La fascia tricolore intervistato a “Un giorno da Pecora su Rai Radio 1′

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris tenta di uscire dall’isolamento politico e istituzionale aprendo al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Oggi durante la trasmissione ‘Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1 ha lanciato un appello allo ‘sceriffo’ di Palazzo Santa Lucia lasciando intravvedere la disponibilità per un accordo politico alle prossime elezioni regionali. “Io lo chiamo, l’ho cercato, e anzi faccio un appello: mi farebbe piacere incontrarlo per costruire insieme la Fase2 e la Fase3, sarebbe un bel segnale” – ha sottolineato la fascia tricolore sindaco di Napoli Luigi De Magistris, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro conduttori del programma radiofonico. Da quanto tempo non avete incontri di lavoro col governatore della Campania? “Almeno due o tre anni. E non ci sentiamo nemmeno al telefono. Spero che dopo questo appello ci si possa sentire, magari faccio la prima mossa e lo chiamo io”. Quando lo chiamerà? “Domattina, diciamo verso le 8.30/9.00”, ha detto De Magistris.

CiCre