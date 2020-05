Campania: bonus agli studenti universitari, via a domande

il parametro per beneficiare della misura sarà infatti il reddito

“Via alle domande per l’assegnazione di 10 milioni di euro per il bonus di 250 euro riservato agli studenti universitari che abbiano reddito ISEE (certificazione rilasciata dall’INPS per l’anno 2019) non superiore ai 13mila euro per l’acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza, attivata in conseguenza della sospensione delle lezioni in presenza”. E’ quanto si legge in una nota dell’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Giovanili e Sociali, Lucia Fortini. “Le domande vanno presentate sull’apposita piattaforma disponibile sul sito dell’ADISURC – Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania – alla sezione Servizi online, dalle ore 15 di oggi 18 maggio fino alle ore 12 del 18 luglio 2020. Si precisa che la priorità dell’istanza di merito non costituirà titolo preferenziale: il parametro per beneficiare della misura sarà infatti il reddito. Dei 10 milioni stanziati – si sottolinea – 270mila euro saranno destinati agli studenti assegnatari extra bando di residenze Adisurc – manterranno il beneficio di “fuori sede” anche coloro che non hanno alloggiato per il tempo stabilito – per la mancata fruizione degli alloggi a causa dell’emergenza Covid19″. “Dopo i bandi “iostudio ” e “conlefamiglie”, sono in totale 31 i milioni di euro che la Regione Campania ha messo in campo per sostenere il diritto allo studio in questo momento di grande difficoltà per le famiglie e stiamo provando a reperire ulteriori risorse. Alla Regione si lavora senza sosta anche nel weekend per fare arrivare soldi alle famiglie più velocemente possibile – spiega l’assessore Fortini Per tutte queste misure abbiamo utilizzato il parametro del reddito ISEE per identificare con maggiore rapidità le persone più bisognose. Noi ci siamo e aiutare i più fragili è il modo concreto delle istituzioni di stare vicini ai cittadini”.