Vico Equense, svolta per l’ospedale: da lunedì riapre primo soccorso

Il sindaco Peppe Aiello: “Felice e orgoglioso di questo risultato, grazie al dg Russo per aver mantenuto la parola”

Svolta per l’ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense. A partire da lunedì 7 novembre alle ore 8.00 riaprirà il punto di Primo Soccorso e una postazione di 118 medicalizzata. Una grande notizia giunta a oltre due anni e mezzo di distanza dalla chiusura che aveva creato non pochi problemi di carattere sanitario non solo per Vico Equense ma nei confronti di tutta la Penisola Sorrentina.

Con una comunicazione ufficiale arrivata dalla direzione dell’azienda sanitaria, è stato informato il primo cittadino della riapertura del presidio. “Ho appena ricevuto la notizia dal Direttore Generale Giuseppe Russo – ha commentato entusiasta il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello – Siamo felici ed orgogliosi, ringrazio il direttore per aver mantenuto la parola”.

Inoltre, sempre per la giornata di lunedì è stato fissato un nuovo incontro tra le parti: “Ci confronteremo sui dettagli dell’operazione e per continuare la nostra attività di confronto e di miglioramento dei servizi. Sono felice per questa notizia e per questo risultato, voluto e cercato. Ringrazio quanti si sono spesi, cittadini, comitati e amministratori per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo”.