L’uomo condotto in carcere

Donna ferita da colpi di pistola a Vico Equense, arrestato l’ex compagno. I carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno eseguito la misura cautelare in carcere, emessa dal gip oplontino, nei confronti di A.A.. L’uomo è gravemente indiziato, in relazione al ferimento della ex compagna.