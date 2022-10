Ucraina, De Luca: “Manifestazione per la pace a Napoli il 28 ottobre. Cessate il fuoco e riaprite i negoziati”

All’iniziativa promossa dalla Regione ha subito aderito l’amministrazione comunale di Napoli

Una grande manifestazione per la pace, un negoziato e un cessate il fuoco immediato in Ucraina. L’iniziativa promossa dal governatore campano Vincenzo De Luca e accolta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si terrà venerdì 28 ottobre nel capoluogo campano.

Questa mattina De Luca, insieme a Manfredi ha incontrato, per una prima riunione organizzativa, esponenti politici, sindacati, mondo ecclesiastico e scolastico oltre a diversi rappresentanti di associazioni.

Questa riunione “ci serviva per verificare l’interesse per la proposta – ha evidenziato a margine dell’incontro De Luca – C’è una grande voglia di partecipare e una grande condivisione rispetto all’obiettivo che abbiamo dato, la proposta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina”.

“Sono invitati tutti a partecipare alla manifestazione, più si allarga la partecipazione meglio è, se ci sono altre iniziative in direzione della pace va benissimo non c’è nessun recinto chiuso, per quel che ci riguarda facciamo quello che è nostro dovere fare, mobilitare le coscienze, creare la consapevolezza che i problemi stanno diventando drammatici e chiedere al governo italiano di dire in maniera definitiva qual è l’obiettivo che vogliamo perseguire. Se l’obiettivo è la pace, allora dobbiamo chiedere in tutte le sedi un cessate il fuoco, se qualcuno immagina che la soluzione del problema ucraino sia militare vuol dire che prepara le condizioni per arrivare alla guerra atomica” spiega De Luca. “Non entreremo nel merito di valutazioni più politiche – ha sottolineato il governatore – vogliamo che la manifestazione sia aperta a tutte le forze di buona volontà, ma che abbia un obiettivo chiaro, il cessate il fuoco per aprire le possibilità di un’iniziativa di pace nel nostro Paese e in Europa. Dobbiamo mobilitare le coscienze”

Il primo cittadino partenopeo puntualizza la posizione dell’amministrazione di Palazzo San Giacomo.

“Nel mio intervento ho chiarito quello che è il perimetro di questa manifestazione, quindi un invito ad avviare un percorso negoziale perché si possa immaginare una via d’uscita da questa guerra” – ha affermato Gaetano Manfredi.