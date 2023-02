Ucraina, De Luca: “Giorgia Meloni dia soldi alla sanità italiana e non per nuove armi o munizioni”

Tra poco non avremo più possibilità di turni nei pronto soccorso

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca scende di nuovo in campo contro la guerra in Ucraina. Nel corso della riapertura del cantiere per la nuova stazione ferroviaria di Bacoli, il governatore ha criticando duramente le ultime decisioni politiche del governo di Giorgia Meloni.

“Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Meloni promuovere una nuova politica di fornitura di armi. In questo momento, anzichè fare armi, produrre munizioni, dovremmo dare i soldi alla sanità italiana, perchè non c’è più un medico” – ha detto il governatore De Luca.



“Fra poco – ha aggiunto De Luca – non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorso. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio? Ancora una volta dormiamo in piedi, siamo nella fase di esaltazione del Governo, questo è capitato pure a Renzi, a Draghi, i primi 5-6-7 mesi. Il primo anno è luna di miele, poi alla fine ci svegliamo e ci rendiamo conto dei problemi”